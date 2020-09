LÖSEV'den binlerce hasta çocuk ve ailelerine Kurban Bayramı desteği

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı öncesi, lösemi ve kanser hastası çocuk ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda destekler vermeye devam etti. “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can!” çağrısı ile 2020 Kurban Kampanyası'nı geçtiğimiz ay başı duyuran vakıf, ‘Vekâleten Kurban Bağışı’ ve ‘Maddi Bayram Bağışı’ seçenekleri ile yapılan yardımların lösemi ve kanser hastası çocuk ve ailelerine ulaşmasını sağladı.



Yapılan yardımlar kapsamında, bayram öncesi binlerce hasta ve ailelerine et ve et ürünleri dağıtımı gerçekleştirildi. Taze et ulaştırılamayan binlerce aileye de ‘LÖSEV Et Kart’lar gönderilerek anlaşmalı marketlerden taze kırmızı et almaları sağlandı.

Öte yandan, aylık düzenli nakdi desteklere ek olarak yüzlerce aileye bayram öncesi 2.000 ile 5.000 TL arasındaki sosyal yardımlar iletildi. Kampanya sürecinde, LÖSEV’e kayıtlı binlerce aileye “Sağlık-Eğitim Bursu” ve “Aile Destek Bursu” da ihtiyaçları doğrultusunda iletilmeye devam etti.

Hastane odasında bayram ziyaretleri

LÖSEV, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıkların iletilmeye başlandığını ve bayram sürecinde hem bayramlaşma hem de birçok sürpriz hediye ile moral ziyaretleri düzenlenmeye devam edeceğini de bildirdi.