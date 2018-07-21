Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) Bodrum Turgutreis’teki otelinde dün mutluluğun resmi çizildi. Lösemiyi yenen çocuklar ilk kez denize girdi.

LÖSEV, bir hayırseverin kendilerine bağışladığı denize sıfır otelde, lösemiyi yenmiş çocukları ağırlıyor. Yaz boyunca her hafta 12 ailenin ücretsiz kaldığı otele misafir olan çocuklar hayatlarının en güzel tatilini yaşıyor.

Lösemili çocuklar bağışıklık sistemleri çok zayıf olduğundan mikrop kapmamaları için denize giremiyordu. Ancak lösemiyi yendikleri için ilk kez denizde gönüllerince eğlendiler.