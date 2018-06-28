T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Aydın'da lösemiden ölen Afra Rabia Demirel'in (24) cenazesi, Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'ne getirildi, tabutuna duvak konuldu

28 Haziran 2018 21:58

TOPRAĞA VERİLDİ
Aydın\'da lösemiden ölen Afra Rabia Demirel\'in (24) cenazesi, Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami\'ne getirildi, tabutuna duvak konuldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, emniyet mensupları, ailesi ve yakınları cenaze törenine katıldı. Afra Rabia Demirel\'in Efeler Polis Merkezi\'nde görevli babası polis memuru Yusuf Ali Demirel, adliye personeli annesi Beylühan Demirel ve kardeşi İkra Demirel, cenazede güçlükle ayakta durdu. Anne Beylühan Demirel, \"Beni yoğun bakıma yatırma, ben buradan çıkamam\' demiştin kızım\" diyerek feryat etti. Afra Rabia Demirel\'in cenazesi, gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TOPRAĞA VERİLDİ AydınRabia DemirelEfelerYavuz Sultan Selim CamiAydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım TütenAfra Rabia Demirel Efeler Polis MerkeziYusuf Ali DemirelBeylühan DemirelDemirelAnne Beylühan DemirelAfra Rabia Demirel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24