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Dünya

Los Angeles'te 200 gözaltı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, Wall Street'i ve gelir dağılımındaki dengesizliği

30 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, Wall Street'i ve gelir dağılımındaki dengesizliği protesto eden 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Los Angeles polis şefi, belediye binası bahçesinde kamp kurangöstericilere yapılan müdahale sırasında 200'den fazla göstericinin gözaltınaalındığını kaydetti. 

Polis, kampın pazartesi sabahına kadar boşaltılması için belediyebaşkanının tanıdığı sürenin dolması üzerine, göstericilere müdahale etmişti.ABD'de Eylül ortasında New York'ta doğan "Occupy" (İşgal) hareketininardından protestocular ülkedeki birçok eyalette çadır kampları kurmuştu.









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