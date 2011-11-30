Los Angeles'te 200 gözaltı

T24 -

Los Angeles polis şefi, belediye binası bahçesinde kamp kurangöstericilere yapılan müdahale sırasında 200'den fazla göstericinin gözaltınaalındığını kaydetti.Polis, kampın pazartesi sabahına kadar boşaltılması için belediyebaşkanının tanıdığı sürenin dolması üzerine, göstericilere müdahale etmişti.ABD'de Eylül ortasında New York'ta doğan "Occupy" (İşgal) hareketininardından protestocular ülkedeki birçok eyalette çadır kampları kurmuştu.