Los Angeles'taki okullar 'güvenlik tehdidi' nedeniyle kapatıldı

ABD'nin Los Angeles bölgesindeki tüm devlet okulları, henüz net olarak açıklanmayan bir "tehdit" nedeniyle kapatıldı. Tüm okulların güvende olduğu kesinleşene kadar okulların kapalı kalacağı duyurulurken, bölgedeki ebeveynlerden çocuklarını okula getirmemeleri istendi.

AFP'nin haberine göre; yetkililer, söz konusu tehdidin okul sistemi ve 640 bin öğrenciyi hedef aldığını belirtti. Tehdidin, elektronik ortamda atılan bir mesaj yoluyla iletildiği açıklandı.

Bomba ihbarı iddiası

Los Angeles basını, okulların kapanmasına, bomba ihbarının neden olduğunu öne sürdü. Yetkililer, 1000'den fazla okulu kapsayan kapatma önlemine neden olan tehdide ilişkin Los Angeles polisinin yanı sıra FBI'a da haber verildiğini duyurdu. Okulların tek tek aranacağı ifade edildi.

New York Times’a konuşan ve bölgedeki tüm okullardan sorumlu olan müfettiş Ramon C. Cortines, eğitim sistemine yönelik tehdidin elektronik ortamda geldiğini belirtti. Los Angeles Polis Departmanı ve FBI’ın olayı araştırdığını söyleyen Cortines, “Sadece bir, iki ya da üç okula yönelik değildi, çok fazla okulu ilgilendiriyordu ve hangilerinin hedeflendiği belli değildi” diye konuştu. Cortines, yetkililer aramaları tamamlayana kadar okulların kapalı kalacağını duyurdu.

Ana okulundan liseye kadar 643 bin öğrenciyi etkileyen kararın alınmasına yol açan tehdit, IŞİD'den ilham alan evli bir çiftin Los Angeles'ın yaklaşık 100 kilometre doğusundaki San Bernardino kentinde 14 kişiyi vurarak öldürmesinden yaklaşık iki hafta sonra geldi.