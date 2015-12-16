Los Angeles'taki ihbar sahte çıktı



Los Angeles'teki okulların kapatılmasına yol açan saldırı uyarısının terörizm ile bağlantılı olmadığı ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun Demokrat Parti'li üyesi Adam Schiff, Twitter hesabından yayınladığı mesajda asılsız ihbarın, ABD'nin büyük kentlerinde eğitimi sabote etmek niyetiyle yapıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Salı günü Los Angeles eğitim müdürlüğüne gönderilen elektronik posta, bölgedeki bütün okulların tahliye edilmesine yol açmıştı.

Amerikan medyasındaki haberlerde ihbarın Almanya'daki bir IP adresinden postalandığı belirtildi.

IP adreslerinin kayıtlı olduğu yer manipüle edilebildiği için elektronik postanın mutlaka Almanya'dan gönderilmiş olmasının gerekmediğine de haberlerde yer verildi.