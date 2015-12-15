Los Angeles'ta terör tehdidi yüzünden okullar kapatıldı



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre terör tehdidinin ciddi bir boyutta olduğu belirtildi. Yerel medya polise dayandırarak verdiği haberde, önlem olarak okulların kapatıldığını belirtti. Okulları Denetleme Dairesi Başkanı Los Angeles'taki bütün okulların aranmasını talep etti.

Los Angeles Emniyet Müdürü, gelişmeler konusunda Federal Soruşturma Bürosu'nun da (FBI) bilgilendirildiğini açıkladı. Bundan kısa bir süre önce Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı San Bernardino'da bir çiftin engellilere ait bir sosyal hizmet kurumuna düzenlediği ve 14 kişinin öldüğü saldırının terör saldırısı olduğu ortaya çıkmıştı.