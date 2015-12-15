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Dünya
Deutsche Welle

Los Angeles'ta terör tehdidi yüzünden okullar kapatıldı

Amerikan medyası Los Angeles'ta terör tehdidi yüzünden okulların kapatıldığını duyurdu.

15 Aralık 2015 19:48


Amerikan medyasında yer alan haberlere göre terör tehdidinin ciddi bir boyutta olduğu belirtildi. Yerel medya polise dayandırarak verdiği haberde, önlem olarak okulların kapatıldığını belirtti. Okulları Denetleme Dairesi Başkanı Los Angeles'taki bütün okulların aranmasını talep etti.

Los Angeles Emniyet Müdürü, gelişmeler konusunda Federal Soruşturma Bürosu'nun da (FBI) bilgilendirildiğini açıkladı. Bundan kısa bir süre önce Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı San Bernardino'da bir çiftin engellilere ait bir sosyal hizmet kurumuna düzenlediği ve 14 kişinin öldüğü saldırının terör saldırısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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