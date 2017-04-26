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Spor

Los Angeles'ta Jazz rüzgârı

Clippers'ı deplasmanda mağlup eden Utah Jazz, evinde oynayacağı maç öncesi büyük bir şans yakaladı

26 Nisan 2017 14:43

Clippers'ı deplasmanda mağlup eden Utah Jazz, evinde oynayacağı maç öncesi büyük bir şans yakaladı.

NBA Batı Konferansı play-off çeyrek final serisinde Los Angeles Clippers deplasmanından 96-92 galip ayrılan Utah Jazz, evinde oynayacağı 6. karşılaşma öncesi seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Maçı 27 sayı ve 8 ribauntla tamamlayan Gordon Hayward, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'ın en skoreri oldu. Yedek oyuncular Rodney Hood 16 ve Joe Johnson 14 sayı kaydetti.

Clippers'ta Chris Paul'ün 28 sayı, 9 asist, J.J. Redick'in 26 sayı ve DeAndre Jordan'ın 14 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

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