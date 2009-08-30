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Dünya

Los Angeles'ta 4 bin ev tahliye edildi

30 Ağustos 2009 14:26

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinin kuzeyinde, orman yangını nedeniyle 4 bin ev tahliye edildi.
Yetkililer, geçen çarşamba günü çıkan yangının hala kontrol altına alınamadığını söyledi.
Ulusal Orman Kurumu yetkilisi Mike Dietrich, yangında 3 kişinin yaralandığını ve Angeles ulusal ormanındaki 8 bin hektardan fazla ekili alanın tahrip olduğunu belirtti.
10 bin evin yangın tehdidi altında olduğunu kaydeden yetkililere göre, bölgedeki 4 bin ev tahliye edildi. Bölgedeki yüzlerce eve de dünden beri elektrik verilemiyor.
Yetkililer, yangının daha geniş bir alana yayılmasından endişe ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına 1800'den fazla itfaiyeci katılıyor.

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