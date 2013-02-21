Los Angeles Times: Özgür Suriye Ordusu'na silah akışı azalışta

Amerikan'nın saygın gazetelerinden Los Angeles Times'ta, Özgür Suriye Ordusu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazeteye göre, "ÖSO'ya sağlanan silahların sayısı azalışta." Gazete, "Türkiye’nin de bölgeye silah sevkiyatının önemli ölçüde gerilediğini" öne sürdü.

Los Angeles Times'ta yer alan haberde, ÖSO üst kademelerinin, körfez ülkelerine muhaliflere ağır silah vermemeleri yönünde baskı yaptığına inandıkları ABD’yi suçladıklarını belirtti. Avrupa Birliği’nin de pazartesi günü çatışmanın her iki tarafına uyguladığı silah ambargosunu uzatma kararını aldığını anımsatan Los Angeles Times, şu savları da dile getirdi:

“Geçen yıl, Körfez ülkelerinden gelen daha çok hafif silahların çoğu Türkiye üzerinden devamlı biçimde sevk edilerek Suriye’nin kuzeyindeki isyancıları hükümet tanklarını tahrip etme, saldırı helikopterleri ve savaş uçaklarını düşürme ile Halep ve İdlid illerindeki önemli alanları ele geçirmeye olanağını sağlıyordu. İsyancılar, Türkiye’nin yardımı ile Suriye içine girmeyen ve sık sık Türk karaborsasında veya Irak’ta satın alınan silahların, sınırdan kaçak olarak sokulduğunu söylüyorlar.”

ABD’li gazete, isyancıların hızlı zafer tahminlerinin gerçekçi olmadığının kısa bir süre içinde anlaşıldığını kaydettiği haberinde Suriye Ulusal Koalisyonu’nun üyesi Muhammed Kaddah’a atfen “Ürdün, sınırları üzerinden küçük silah akışını önlüyor, Türkiye’den ve Körfez ülkelerinden isyancılara silah sevkiyatı ise, önemli ölçüde azaldı” diye yazdı.