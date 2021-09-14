Los Angeles'ta polis memurları aşı zorunluluğuna karşı dava açtı

ABD'nin Los Angeles kentinde Polis Departmanı'ndan (LAPD) bazı memurlar, Covid-19 aşı zorunluluğuna karşı dava açtı. Memurlar, kuralın aşı yaptırmayanlara karşı "düşmanca bir iş atmosferi" yarattığını ve bu zorunluluğun özel ve sivil haklarını ihlal ettiğini savundu.

ABD'nin California eyaletinde, polis memurları için Covid-19 aşı zorunluluğu çeşitli bölgelerde tepki çekiyor. Los Angeles'ta uygulanan zorunluluk çerçevesinde, şehirde çalışan memurların 20 Ekim'e kadar aşı yaptırmaları gerekiyor.

LAPD için çalışan altı memur, aşı zorunluluğuna karşı federal mahkemeye şikayette bulundu. Şikayette, aşı yaptırmamaları durumunda işleriyle tehdit edildikleri belirtildi.

ABD'de federal hükümet ve California eyaletinde kamu sektörü için aşı zorunluluğu bir süredir sürerken bazı şehirlerde düzenli PCR testine de izin verilmemesi tartışmalara neden oluyor.