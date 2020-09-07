Los Angeles'ta 49 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

ABD'nin batısını vuran sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

California eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde sıcaklıklar 49 derece ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

ABD Ulusal Hava Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, "California'nın güneybatısında tarihi bir sıcak hava dalgası etkili oluyor. Bu dalga, uzun yıllar boyunca hatırlanacak" dedi.

Eyalet yetkilileri, elektrik kesintilerini önlemek için halktan kullanmadıkları elektrikli cihazlarını kapatmaları ve ışıklarını mecbur kalmadıkça açmamalarını istedi.

Diğer yandan California'da yaklaşık 20 farklı noktada üç haftadır devam eden yangınlar da sıcak havanın etkisiyle kontrol altına alınamıyor.

Sierra Ormanı'da bulunan popüler turizm merkezi Mammoth Rezervuarı'na giden yolun yangın nedeniyle kesilmesi üzerine yaklaşık 200 kişi havadan düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

California İtfaiyesi, 15 bin itfaiyecinin yangınları söndürmek için uğraştığını açıkladı.

Yangınlar nedeniyle şu ana kadar sekiz kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 300'den fazla yapı da zarar gördü.