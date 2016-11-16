Los Angeles polisi: Trump'la göçmenler konusunda işbirliği yapmayacağız

Los Angeles polisi, ABD'nin yeni başkanı Dondald Trump'la işbirliği yapmayacağını bildirildi. Los Angeles Emniyet Müdürü Charlie Beck yaptığı LAPD'nin (Los Angeles Polis Departmanı) göçle mücadele konusundaki tutumunu değiştirme planının olmadığını söyledi. Beck, LAPD'nin (Los Angeles Polis Departmanı) yasadışı göçmenleri sınırdışı etme tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Beck açıklamasında, "Farklı bir şey yapma niyetinde değilim. Birinin göçmenlik statüsüne dayanan yasa uygulama faaliyetlerine girmeyeceğiz. Vatan Güvenliği ile sınırdışı çabalarına ilişkin olarak Trump ile birlikte çalışmayacağız. Bu bizim işimiz değil, ne de işimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trump: Ya göndeririz ya da hapse atarız

Amerikan CBS Televizyonu'na demeç veren Trump, 'suç işlemiş, uyuşturucu çetesi ya da suç örgütü üyesi' Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kişileri ya ülkeden göndermeyi başarırız ya da onları hapse atarız" diye konuşmuştu.

ABD'de yaklaşık 11 milyon kaçak göçmenin olduğu tahmin ediliyor. Donald Trump başkanlık kampanyası sırasında, seçilmesi halinde yasa dışı göçle mücadele edeceğini, ülkedeki kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceğini, Meksika-ABD sınırına bir duvar ördürmeyi planladığını dile getirmişti.