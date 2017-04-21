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BBC Türkçe

Los Angeles havaalanında güvenlik el bagajındaki silahı fark etmedi

ABD'nin Los Angeles havaalanından Tayvan'a gidecek bir yolcu, dış uçuşlar terminalindeki güvenlik fark etmeyince el bagajındaki silahla uçakta yolculuk etti.

21 Nisan 2017 10:22

ABD'nin Los Angeles havaalanından Tayvan'a gidecek bir yolcu, dış uçuşlar terminalindeki güvenlik fark etmeyince el bagajındaki silahla uçakta yolculuk etti.

Silahın güvenlik taramasında görülmediği ve kadının farkında olmadan silahla uçtuğu anlaşıldı.

Santa Monica Emniyeti'nde çalışan 42 yaşındaki polis memuru Noell Grant, silahın el bagajında olduğunu ancak Tayvan'ın başkenti Taipei'de yolculuğu için uçağını değiştirirken fark etti.

Yetkililere haber verdiğinde, mesele çözülene kadar Tayvan topraklarından çıkması yasaklandı.

ABD federal yetkilileri, Los Angeles havaalanında standart güvenlik prosedürlerine gerektiği gibi uyulmadığını kabul etti.

Bagajdakinin kadının özel ateşli silahı olduğu ve görevde kullandığı silahı olmadığı anlaşıldı.

Kadın, silahı ve altı adet mermiyi bavulunda taşıdığını anladığında, Tayland'daki ailesinin yanına tatile gitmek için Taipei'den uçağını değiştirmeye çalışıyordu.

Kadın polis memurunun ABD'ye geri döndüğünde disiplin cezası alıp almayacağı ise, henüz bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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