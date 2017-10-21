Los Angeles derbisinde kazanan Clippers

NBA’de aynı kentin takımlarının mücadelesinde, geçen sezondan farklı olarak All-Star oyun kurucusu Chris Paul'u Houston Rockets'e kaptıran Los Angeles Clippers, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 108-92 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Clippers'a galibiyeti getiren oyuncular, 29 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla Blake Griffin ile 14 sayı ve 24 ribauntla DeAndre Jordan oldu.

Lakers'ta Brook Lopez 20 sayı ve 6 ribaunt, Larry Nance Jr. 14 sayı ve 12 ribaunt, Jordan Clarkson ise 18 sayıyla oynadı.