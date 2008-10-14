Los Angeles alev kapanında

ABD'de Hollywood sayesinde "yıldızlar kenti" olarak da anılan Los Angeles yakınlarında çıkan orman yangını kentin kapılarına dayandı. 1200 kişi evini terk etmek zorunda kaldı



Yetkililer, kentin kuzeyinde dün çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 1500 hektarlık alana yayılan yangını söndürmek için bin itfaiyecinin seferber edildiğini söylediler.



Alevlerin şiddetli rüzgarlar nedeniyle yayıldığını belirten yetkililer, 5 ev ve 3 karavanın yandığını kaydettiler. Bölgedeki 2 önemli otoyolun trafiğe kapatıldığı ve okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.



Los Angeles'ın bağlı olduğu California eyaletinde, geçen yıl orman yangınlarında 8 kişi öldü, 2 bin ev yandı, 640 bin kişi yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

