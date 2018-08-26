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Spor

Loris Karius'tan Beşiktaş paylaşımı

Karius: "Şimdi meşhur Beşiktaş İstanbul ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine kattığı Loris Karius, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Şimdi meşhur Beşiktaş İstanbul ailesi

26 Ağustos 2018 18:56

Karius: \"Şimdi meşhur Beşiktaş İstanbul ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın kiralık olarak renklerine kattığı Loris Karius, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, \"Şimdi meşhur Beşiktaş İstanbul ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum\" dedi. 
Siyah-beyazlı kulübün 2 yıllık anlaşma sağladığını açıklamasının ardından Alman kaleciden de bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Loris Karius, şu ifadeleri kullandı;
\"Her zaman, her yerde, en büyük Kartal! Şimdi meşhur Beşiktaş İstanbul ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beni dün havaalanında ağırlamanız tamamen olağanüstüydü. Beşiktaş İstanbul ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için, elimden geleni yapacağım. Tüm Liverpool taraftarlarına şimdiye kadar verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her zaman, her yerde, en büyük Kartal.\"

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