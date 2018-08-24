Loris Karius resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Fulham'a giden Fabri'nin yerine 25 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius'u renklerine bağladı. Siyah Beyazlılar, alışılagelmişin dışında bir yöntemle transferi Twitter hesabının kapak resmini değiştirerek duyurdu. Bein Sports muhabirinin aktardığına göre Karius, bu akşam (25 Ağustos 2018) saat 22.00-22.30 civarında Atatürk Havalimanı'nda olacak.

2 yıllık kiralık gelen Alman oyuncu için Beşiktaş, Liverpool'a 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Karius’un kısa süre içinde İstanbul’a gelerek kendisini 2 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş’a bağlayacak imzayı atacak. Alman kalecinin satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olarak belirlendi.

Loris Karius kimdir?

22 Haziran 1993 doğumlu Loris Karius, futbola 1998-2000 sezonları arasında oynadığı FV Biberach'ta başladı. Alman file bekçisi, sırasıyla SG Mettenberg ve SSV Ulm 1846 formalarını giydi.

Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart'ta başlayan Karius, daha sonra Manchester City kadrosuna dahil oldu. 2011-2016 yıllarında Mainz 05'te futbol oynayan Loris Karius, 2016 yılında Liverpool'a transfer oldu. Karius, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği gollerle taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

