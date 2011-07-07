-LORIK CANA'NIN TRANSFERİ BORSAYA BİLDİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Galatasaray Kulübü, Arnavut futbolcusu Lorik Cana'nın, İtalya'nın Lazio takımına transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel oyuncumuz Lorik Cana'nın, Lazio'ya transferi ile ilgili oyuncu ve kulüp ile prensipte anlaşma sağlanmış olup, detaylar sözleşme imzalandığında kamuoyuna açıklanacaktır'' denildi.