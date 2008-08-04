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Spor

Lorenzo siftah yaptı

MotoGP sezonunun 3. ayağı Portekiz Grand Prix'sini, Yamaha'nın çaylak pilotu Jorge Lorenzo kazandı. Sezonun ilk iki yarışana ilk cepten başlamasına rağmen zafer elde edemeyen Lorenzo, Portekiz

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Estoril Pisti'nde yapılan Portekiz Grand Prix'sinde birinciliği Yamaha pilotu Jorge Lorenzo kazandı.

 

28 tur üzerinden koşulan yarışa ilk sıradan başlayan İspanyol pilot, 10. turda üçüncü sıraya kadar geriledi. 12. turda çok iyi atak yapan İspanyol pilot, ilk önce Dani Pedrosa'yı, sonra da takım arkadaşı Valentino Rossi'yi geçerek birinci sıraya yükseldi. Kalan turlarda yerini koruyan Lorenzo, sezonun üçüncü ayağından zaferle ayrılmayı başardı.

 

Katar GP'si ve İspanya GP'sine ilk sırada başlamasına rağmen zafere ulaşamayan çaylak sürücü, Portekiz'de finişe ilk sırada ulaşarak MotoGP kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. Lorenzo bu sonuçla genel klasmanda 61 puana ulaşaral ilk sıraya yükseldi.

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