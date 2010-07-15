L'oreal'in sahibinin 4 yakını gözaltına alındı

T24- Kozmetik devi L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt ile kızı arasındaki "servet kavgasıyla" başlayan ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasının yasadışı finansmanı iddialarına kadar giden gelişmeler, Fransa'da siyasi gündemi belirlemeye devam ediyor.



Fransız polisi, L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt'un yakını dört kişiyi, vergi kaçırmak ve kara para aklamak suçlarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına aldı.

Zengin işkadınının, yüksek miktarda nakit para "hediye ettiği" yakın arkadaşı Francois-Marie Banier, servetini yöneten Patrice de Maistre, danışmanı Fabrice Goguel ve vergi avukatı Carlos Vejarano polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin, bu dört kişiyi 48 saat boyunca sorgulayacağı bildirildi.

Fransız Marianne dergisi geçen hafta, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki dört aylık sürede, L'Oreal'in sahibinin hesabından, 390 bin euro para çekildiğini iddia ederek, bu paranın Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasında kullanılmış olabileceği imasında bulunmuştu.

Fransız yargısı, Sarkozy'nin seçim kampanyasına yapıldığı iddia edilen maddi destekle ilgili ön soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.

Aile içindeki "servet kavgasıyla" başlayan tartışmada, Fransa'nın en zengin kadını Liliane Betancourt'un vergi kaçırdığı ve buna bir dönem Bütçe Bakanlığı yapan, halen Çalışma Bakanı olan Eric Woerth'in, karısı bu şirkette çalıştığı için göz yumduğu yolundaki iddialar, geçen hafta ülkedeki siyasi gündemi belirlemişti.

L'Oreal'in sahibinin eski muhasebecisi, patronunun 2007 yılında Sarkozy'nin seçim kampanyasına 150 bin euro nakit bağış yaptığını ve bu paranın iktidar partisinin "kasası" olarak bilinen Bakan Woerth'e teslim edildiğini iddia etmişti.

Fransız Bakan, yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bir açıklama yayınlayarak iddianın asılsız olduğunu bildirmişti.

Sosyalist Parti temsilcileri, Woerth'ü, "bulunduğu mevkiyi kötüye kullanarak ailesine çıkar sağladığı" gerekçesiyle eleştirirken, Sarkozy'yi de bakanı korumakla suçluyor.

Woerth'ün, Liliane Bettancourt'un vergi kaçakçılığına göz yumduğu iddia ediliyor.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal, Bettancourt ile öz kızı Françoise Bettencourt-Meyers arasındaki servet davasında yayınlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.

Françoise Bettencourt-Meyers, aylar önce annesinin bir milyar euro hibe ettiği fotoğrafçı François-Marie Banier hakkında dava açmıştı. Miras soruşturmasında Bettancourt'un servetini yöneten şirketin sahibi Patrice de Maistre'nin ses kaydı ortaya çıkınca, olay ülkede siyasi skandala dönüşmüştü.

Ses kayıtlarında Maistre, Çalışma Bakanı Eric Woerth'ün ricası üzerine karısı Florence'ın işe alındığını anlatıyor. Bakanın eşi Florence Woerth'ün işe girmesinden sonra, şirketin üç yıl boyunca yüksek miktarda vergi kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Bettancourt'un İsviçre'deki 80 milyon euroluk hesabını gizleyerek vergi kaçırdığı belirlenmişti. Bettancourt'un ayrıca iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) bünyesinde çalışan kişilere bağış yaptığı yine ses kayıtlarında ortaya çıkmıştı.