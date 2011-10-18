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Ekonomi

L'Oreal'in patronuna 'bunadı' raporu

L’Oreal’in patronu Bettencourt, kızının açtığı mirasını yönetme ehliyeti olmadığına’ ilişkin davayı kaybetti.

18 Ekim 2011 03:00



T24- Fransa’nın en zengin kadını, dünyanın 17’nci büyük servetine sahip olan kozmetik devi L’Oreal’in patronu Liliane Bettencourt, kızının açtığı ‘artık bunadığı ve mirasını yönetme ehliyeti olmadığına’ ilişkin davayı kaybetti.


Mahkeme, Bettencourt’un Alzheimer hastalığına yakalandığı ve mirasını yönetecek sağlık durumuna sahip olmadığına karar vererek, mirasın tek varisi kızı Françoise Meyers-Bettencourt ile iki torununa devredilmesine karar verdi.


Yeni patron kızı olacak


Bettencourt’un sağlık durumuna ilişkin kapsamlı inceleme yapan tıp heyeti, 89 yaşındaki milyarderin düşük seviyeli Alzheimer hastalığına yakalandığını ve beyninin fonksiyonlarını kaybetmeye başladığını, yer yer hafıza kaybı yaşadığını rapor etti. Raporu dikkate alan mahkeme, mal varlığı yaklaşık 16 milyar Euro olarak tahmin edilen Bettencourt’un mirası yönetme ehliyetine sahip olmadığına karar vererek, Fransa’nın en büyük 3’üncü servetini bundan böyle kızı Françoise Meyers-Bettencourt ile torunları Jean-Victor ve Nicolas Meyers’e devretti. Karara itiraz eden Bettencourt’un avukatları kararı temyize götüreceklerini bildirdi.


Fransa’yı terk ederim’ tehdidi


Artık kendi başına yürüyemeyen ve konuşmakta dahi güçlük çekmesine rağmen kızıyla arasındaki ‘ezeli kavga’ nedeniyle mirası bırakmak istemeyen Liliane Bettencourt, karar öncesinde, davayı kaybederse Fransa’yı terketme tehdidi savurdu. Bettencourt, Journal du Dimanche gazetesine şu açıklamayı yaptı: “Eğer benimle kızım ilgilenirse boğulurum. Françoise’a bağımlı yaşamak olabilecek en kötü durum, tam bir kabus. Artık yaşamak dahi istemeyebilirim. Onu ben yetiştirdim ama benim tam tersim oldu. Asla babasına da benzemiyor. Kötü biri ve bütün bu olanlar bir utanç.”


Miras kavgasından yolsuzluğa


Anne ile kız arasındaki miras davası ülkede bakan deviren ve ucu Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye kadar uzanan yolsuzluk skandalını patlatmıştı. Sarkozy’nin Bettencourt’un evine giderek seçim kampanyası için, yasa dışı olarak, zarf içinde yüzbinlerce Euro aldığı iddia edilmişti.



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