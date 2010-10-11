-L'OREAL'DEKİ SERVET KAVGASI SÜRÜYOR PARİS (A.A) - 11.10.2010 - Dünyanın en önemli kozmetik devlerinden L'Oreal'deki servet kavgası giderek tırmanıyor. L'Oreal'in sahibi Liliane Betancourt'un kızını, "kendisini taciz etmek ve şirketin imajını olumsuz etkilemek" suçundan dava etmekle tehdit etmesinin ardından, kızı Françoise Meyers-Bettancourt da üçüncü kez mahkemeye başvurarak, "akli melekelerinin yerinde olmadığını" iddia ettiği annesinin vesayetinin kendisine verilmesini istedi. Genç kadının daha önce yine aynı yönde yaptığı iki başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti. Servet kavgası, anne Bettancourt'un, erkek arkadaşına pahalı hediyelerle birlikte 1 milyar avro nakit vermesinin ardından çıkmıştı. Anne ve kızı arasındaki servet kavgası, Fransa'daki iktidar çekişmesine de yansımış, ortaya çıkan kaset ve belgeler yeni bir siyasi skandalın patlamasına yol açmıştı. Muhalefet, Liliane Betancourt'un, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasına usulsüz şekilde mali yardımda bulunduğunu, kara para akladığını, vergi kaçırdığını iddia ediyor. Muhalefet, karısını yüksek maaşla L'Oreal şirketinde işe aldıkları için eski Maliye Bakanının da bütün bunlara göz yumduğunu ileri sürüyor. Mahkemenin söz konusu iddialarla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.