-LORDOS MÜLKLERİNİ SATMIYOR LEFKOŞA (A.A) - 24.10.2010 - Kıbrıs'ta kapalı bölge Maraş'ta sahip olduğu eski taşınmaz mallar ve oteller konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve KKTC Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuruda bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Lordos, ''Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurusunun mülklerini satmaya yönelik olmadığını'' açıkladı. Andreas Lordos Rum Simeniri gazetesine yaptığı açıklamada, 1974 Barış Harekatı sırasında kapalı bölge Maraş'ta kendisine ait 5 büyük otel bıraktığını ve bunlar için AİHM'ne başvurduğunu belirterek, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonuna yaptığı 110 milyon avroluk tazminat başvurusunun ise ''kullanım kaybı'' için olduğunu söyledi. Lordos, ''her ne koşulda olursa olsun ve her ne miktar verilirse verilsin Maraş'ta bulunan taşınmaz mallarını satmasının söz konusu olmadığını'' ifade ederek, geçmişte kendisine bir ABD vatandaşından teklif gelmesine karşın bunu geri çevirdiğini kaydetti. Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmalarının AİHM tarafından tavsiye edildiğini, çünkü başvuru süresinin 31 Aralık 2011'de sona ereceğini ifade eden Lordos, komisyonun kendilerine istedikleri miktarı vermemesi halinde AİHM'e geri döneceklerini belirtti. Lordos, ''Türkiye’nin köşeye sıkıştırılması ve Maraş'ın Kıbrıslı Rumlara iadesinin sağlanabilmesi için tüm Maraş kökenli Rumların kendisi gibi davranması'' çağrısında da bulundu.