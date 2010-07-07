Lordlar Kamarası'ndaki ilk 'Türk'

T24- İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasına seçilen ilk Kıbrıslı Türk olan ve "Barones" unvanını alan Meral Ece, "Bu benim için çok büyük ayrıcalık" dedi.



Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Ece onuruna bir resepsiyon verildi.



Büyükelçilik Maslahatgüzarı Elçi Kerem Kıratlı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona, aralarında Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok, KKTC'nin Londra Temsilcisi Kemal Köprülü ve Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Simon Hughes'un da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



Resepsiyonda konuşan Barones Ece, Lordlar Kamarasına seçilmesinin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Daha 1 haftadır oradayım, bugün ilk kez oy kullandım. Çok heyecan vericiydi. Çalışmayı dört gözle bekliyorum ve katkı sağlamak istiyorum" dedi.



Lordlar Kamarasına seçilmesinin ardından Türkiye'den de birçok tebrik mesajı aldığını belirten Ece, örneğin Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın kendisine bir tebrik mektubu gönderdiğini de söyledi.



Bu arada resepsiyonda yaptığı konuşmada Ece, ailesinin bundan 50 yıl önce İngiltere'ye göçmen olarak geldiğini belirterek, "Bir gün Lordlar Kamarası'nın bir üyesi olacağımı kim düşünebilirdi ki. Böyle bir şans verildiği için kendimi ayrıcalıklı ve onore edilmiş hissediyorum" dedi.



Barones Meral Ece konuşmasında ayrıca, Lordlar Kamarasındaki çalışmalarıyla İngiltere'de yaşayan Türklerin ve KKTC Türklerinin profilini yükseltmek için uğraşacağını ifade etti.