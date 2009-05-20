Lordlar Kamarası'nda bir ilk

İngiltere'deki Lordlar Kamarası'nın İşçi Partili iki üyesinin görevleri 350 yıldır ilk kez askıya alındı.



Lordlar Kamarasından yapılan açıklamada, kendilerini yabancı bir dağıtım şirketinin hesabına çalışan arabulucular olarak tanıtan Sunday Times muhabirlerinin tuzağına düşen Lord Peter Truscott ile Lord Thomas Taylor'ın üyeliklerinin sonbaharda sona erecek parlamento dönemi bitimine kadar askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.



Her iki Lordun da para karşılığında bir yasanın değiştirilmesi için meslektaşları nezdinde aracılık yapmayı kabul ettiği belirtilirken, İngiltere'de 350 yıldır ilk kez Lordların görevlerinin askıya alındığına dikkat çekiliyor.





