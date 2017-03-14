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Deutsche Welle

Lordlar Kamarası May'e Brexit için yetki verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in önünde Brexit için bir engel kalmadı. Lordlar Kamarası May'in İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini (Brexit) resmen başlatmasına izin veren tasarıyı onayladı.

14 Mart 2017 13:55

Lordlar Kamarası Başbakan Theresa May'e Avrupa Birliği'nin (AB) Lizbon Antlaşması'nın 50'nci maddesinin öngördüğü şekilde AB'ye ayrılık niyetini bildirme yetkisini vererek, İngiliz hükümetine iki yıllık ayrılık müzakeresi sürecini başlatması için onay verdi. May'in bugün parlamentoda bir konuşma yapması bekleniyor.

Bu yetkinin usulen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından da Salı günü imzalanması gerekiyor. Kraliçenin imzasının ardından Başbakan May'in AB'den ayrılık sürecini başlatması için bir engel kalmayacak. İngiliz hükümetinin süreci AB'nin 60'ıncı yılı vesilesiyle 25 Mart'ta Roma'da yapılacak zirve sonrasında başlatması bekleniyor.

Başbakan Theresa May AB'den ayrılış işlemlerinin en geç 2017 Mart ayında başlatılacağını açıklamıştı. Müzakerelerin iki yıl sürmesi bekleniyor. 23 Haziran'daki halkoylamasında Britanyalılar az farkla AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Oylamadan sonra May Başbakanlık ve Muhafazakâr Parti Genel Başkanlığı görevlerini David Cameron'dan devralmıştı. Büyük Britanya ile 27 AB üyesi arasındaki ilişkilere son verilmesiyle ilgili görüşmelerin başlayabilmesi için Britanya'nın AB'den ayrılacağını resmen ilan etmesi gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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