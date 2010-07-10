T24 - Jennifer Lopez, Amerika'daki Rum lobisi tarafından internet üzerinden yapılan çeşitli spekülasyonlar üzerine Kuzey Kıbrıs'ta 24 Temmuz'da Cratos Premium Hotel'de vereceği konseri iptal etti. Lopez'i KKTC'de sahneye çıkarmaya hazırlanan Boz Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Bozoğlu, Lopez'e 100 milyon dolarlık dava açacaklarını söyledi.





"Lopez ile sözleşme dahi imzaladık"



Bozoğlu, Jennifer Lopez'in konseri iptal etmesine ilişkin ünlü şarkıcıyla görüşmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Lopez, kesinlikle doğum gününde hiç bir şekilde sahne almadığını, bundan sonra da sahne almak istemediğini söyledi. Bizler de otelimizin aktivitelerine ilişkin bilgileri ilettik kendisine. Bu defa kendisine cazip geldi. Kendisini gelmesi noktasında ikna ettik. Kendisi ikiz çocukları ve bütün ekibiyle gelmeyi kabul etti. Hatta bir jest yaparak partiyle ilgili arkadaşlarınız için özel bir uçak dahi kiralayabileceğimizi, arkadaşlarınızı da davet edebileceğini söyledik. O konuda da haber bekliyorduk. Kimleri davet edeceğine dair. Sözleşmemizi 16 Haziran'da imzaladık. Yaklaşık olarak 16 sayfalık profosyonel bir hukuk sözleşmesi hazırladık. Bu süreç böyle devam ederken,Jennifer Lopez'in geleceği basına yansıdı. Rum tarafında aşırı milliyetçiler var. Kendileri Jennifer Lopez'in geleceğini duymalarından itibaren kendisine sürekli e-mail attı. Sürekli Kıbrıs'ın şu anki durumunu çok dramatik bir halde olduğunu göstererek konserden vazgeçirmeye çalıştılar" dedi.





"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde şu anda sınır kapıları açık"



Yaşanan gerginliğe ilişkin konuşmasına devam eden Murat Bozoğlu, "Güney Kıbrıs Rum kesiminde şu anda sınır kapıları açık. Güneyden, kuzeye girişler serbest. Otelimize, Lefkoşe'den gelen Rumlar, bize teşekkür ediyorlar. Rum tarafında da böyle bir yatırım düşünür müsünüz deniliyor. Kendilerinin bize söylediği çok heyecan verici. Bu tepkiyi gösterenleri anlamadıklarını söylediler. Biz sizi destekliyoruz dediler. Bu biraz aşırı milliyetçilik. İki çocuğu ve doğum gününde geliyor bu nedenle biraz tedirginlik yaşadı. Doğum günü olması da olaya başka bir tedirginlik katıyor. Bunun aşırı bir milliyetçilik olduğunu söyledik. En son yaptığımız görüşmede geleceğini söyledi. Konserden sonra kendisine hazırladığımız partiden bahsettik. Kıbrısta'ki basın toplantısından sonra gelemeyeceğini söyledi. Kıbrıs'taki mevcut şartları tam olarak gözden geçirdikten sonra danışmanları programın iptal edilmesine karar verdi" diye konuştu.





"Jennifer Lopez'e dava"



Yapılan sözleşmenin hangi gerekçelerle iptal edilebileceğinin maddelerini de sıralayan Murat Bozoğlu, iptal edilen sözleşmeden dolayı Jennifer Lopez'e dava açacaklarını dile getirdi. Bozoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Çok zarar ettik. 220 milyon dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz, yatırımınızın içinde konser ciddi bir yer tutuyor. Konserin gerçekleşmemesi büyük zarar veriyor. New York'ta gerekirse en iyi avukatları tutup kendisine yüklü bir tazminat davası açacağız. En az 100 milyon dolarlık bir dava olacak. Esas amacımız adaya barış ve huzur getirmekti. Pazartesi sözleşmeyi yapmasına dair bir yazı göndereceğiz. Cevap alamadığımız takdirde hukuki yolara başvuracağız."





"7 bin e-mail'e 1 milyon e-mail kampanyası başlatalım"



Rum tarafının Jennifer Lopez'e konser vermemesi için e-mail atıldığını ileri süren Bozoğlu, "Nasıl ki Rum tarafı 7 bin tane e-mail attıysa, ben de diyorum ki, Jennifer Lopez'in gelmesi için biz de bir kampanya başlatalım. '7 bine karşılık 1 milyon e-mail kampanyası'nı başlatım. Barışın kardeşliğin ne olduğunu ona anlatalım" şeklinde konuştu.



Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Bozoğlu ve avukatları, Jennifer Lopez'in 2 ay gibi bir süre içerisinde olumlu yanıt vermesini beklediklerini aksi takdirde, hukuk yollarına başvuracaklarını ifade etti.





