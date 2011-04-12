-LONG ISLAND'DA SERİ KATİL ŞÜPHESİ NEW YORK (A.A) - 12.04.2011 - ABD'nin New York kenti yakınlarındaki Long Island plajında 2 yeni ceset bulunduğu bildirildi. Teğmen Kevin Smith, 2 cesedin geçen hafta bulunan cesetlerin yakınlarında bulunduğunu belirttiği açıklamasında, cesetlerden geriye kalan kemik parçalarının kimlik tespiti yapılması amacıyla adli tıp kurumuna gönderileceğini ifade etti. Son iki cesetle Aralık ayından bu yana aynı plajda bulunan cesetlerin sayısı 10 oldu. Amerikalılar artık bir seri cinayet vakasıyla karşı karşıya kalındığını düşünüyor.