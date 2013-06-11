Long Beach'ten direnişçilere mesaj: Yanınızdayız

Işıl Öz/T24

Amerika’da California eyaletinde, San Diego, Orange County ve Los Angeles’tan yüzlerce kişi, Gezi Parkı direnişi için Long Beach’de buluştu. Hükümetin politikalarını, polis şiddetini eleştirmek ve günlerdir Başbakan’a sesini duyurmak isteyen halka, “yanınızdayız ve özgürlük mücadelenizi destekliyoruz” demek için buluşan Türk kitlenin arasında, Occupy Long Beach eylemlerinde yer almış Amerikalılar da vardı. Buluşma, New York, San Francisco ve Türkiye’den canlı izlendi.



Şenlik havasında geçen protestodan görüntüler için tıklayın

Gezi Parkı Protestoları: Zaman Çizelgesi ve Sokağın İstekleri

Halen sürmekte olan gösterilerin tarihçesini kayıt altında tutmak ve sokağın isteklerini kolektif bir şekilde kayda geçirmek için A. Murat Eren editörlüğünde bir çalışma başladı. Bu kolektif çalışmada, fikir önderlerince yazılacak bir sokak manifestosunun temelini oluşturma hedefi güdüldüğüne yer verildi.

Buluşmadan önce T24’e konuşan A. Murat Eren, “Başta Türkiye’de olmak üzere birçok ülkede büyük bir katılımla gerçekleşen ve hemen her kesimin kendisini ifade etme şansı yakaladığı protesto gösterileri toplumun duyarlı kalabalığını gözler önüne seriyor” dedi. A. Murat Eren sözlerine, “Ne ana akım medyanın otosansürü, ne polis şiddeti, ne de siyasilerin tehdit dolu mesajları ‘bu ülkede bir şeyler değişmeli’ diyen sokakları susturmaya yetmedi. Bu uyanışın geriye bırakacağı en büyük miraslardan birisi, şüphesiz halkın dile getirdiği, ve önümüzdeki yıllar boyunca yankılanacağına inandığım ‘talepleri’ olacak” diyerek devam etti.

Bu hareketin parçası olan siyasi gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının isteklerini bir araya getirmeye başladığını söyleyen A. Murat Eren, “Bununla beraber, ‘bireylerin’ gelecek ve yaratıcılık dolu isteklerini, siyasi gruplar ve STK’ların kaleme aldığı nispeten ‘pratik’ ve ‘makul’ istekleri ile kıyaslayınca, büyük bir uçurum göze çarpıyor.” dedi. Sıradan vatandaşın, tabiat kanununa, seçim barajına, medya sansürüne, HES’lere, bilime, sanata, ifadeye, inançlara özgürlük, gazeteci tutuklamalarına, örtülü ödeneğe, cinsel ayrımcılığa, kamu alanlarında türban yasağına son dediğini belirten Eren, “Bireyler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yolculuğu esnasında gelip geçen hükümetler ve darbelerin anayasalarının, eğitim sisteminin, adalet sisteminin içine bıraktığı miras ile beslenen otoritenin cenderesinden artık çıkmak istiyor” diyerek, bu bağlamda ne kadar ütopik ve pratik olmaktan uzak da olsa, bireylerin ham taleplerini STK’ların ya da siyasi grupların bir araya gelip ortaya koyduğu talepler kadar önemli olduğuna inandığını belirtti.

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ABD’den birçok isim “Gezi Parkı Hareketi” için dış basından Türkçe’ye ve Türkçe’den diğer dillere haber çevirileri yapıyorlar. Bu çevirilerin haber ajanslarına ulaşımını sağlıyorlar,

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Fotoğraf: Deniz Hotamışlıgil