Londra'ya yapılması planlanan gökdelene "sperm" benzetmesi

Londra'ya dikilmesi planlanan bir gökdelen sosyal medyada alay konusu oldu. Birleşik Krallık'ın en büyük mimarlık şirketlerinden biri tarafından yapılacak olan binanın planları geçtiğimiz günlerde paylaşıldıktan sonra sosyal medyada birçok kişi ismi "Tulip Tower" olacak binayı koca bir sperme benzetti.

Sosyal medyada sperme benzetilen 'Tulip Tower' aslında bir laleden esinlenerek yaratılmış. Sputnik İnternational'da yer alan habere göre bina 304 metre ile Birleşik Krallık'ın en uzun binası olacak. Binanın içinde apartmanlar veya ofislerin bulunması planlanmıyor, bina sadece turistik amaçlarla yapılıyor. Binanın tepesine camdan yapılma asansörlerle çıkılacak ve buradan Londra tepeden izlenebilecek.

Bina sosyal medyada sperme, seks oyuncağı ve kulak temizleme çubuğuna benzeltildi. Ayrıca birçok kişi Londra'nın göbeğine bir gökdelen daha dikilecek olmasına tepki gösterdi. Twitter'da bir kullanıcı şehrin "giderek Dubai'ye benzemeye ve tarihi yapısını kaybetmeye başladığı" değerlendirmesinde bulundu.