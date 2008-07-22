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Dünya

Londra'ya roket düştü

Londra'nın tarihi mekanlarından Tower Bridge yakınlarında sergilenen ve 'gökten düşmüş izlenimi veren roket', görenleri şaşırtıyor.

22 Temmuz 2008 03:00

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'nın en ünlü tarihi mekanlarından olan Tower Bridge yakınlarında sergilenen ve 'gökten düşmüş izlenimi veren roket', görenleri hayrata düşürüyor.

Thames Nehri kıyısındaki Potters' Fields Parkı'na kurulan 'toprağa saplanmış roket', aslında otomobil üreticisi Vauxhall'un son reklam kampanyasının bi ürünü.

Firma yetkilileri, yeni piyasaya çıkan Insignia modelinin reklam kampanyası için, ilgi çekici birşeyler yapmak istemiş. Sonuçta ortaya Londra'nın göbeğine düşmüş bir roket çıkmış.

30 ile 48 bin dolar arasında değişen fiyatlara satılacak olan yeni model, Vauxhall'un Vectra modelinin yerini alacak.

Araçta, diğer modellerden farklı olarak, sürücüsünü, gözünden kaçan hız uyarı levhaları konusunda uyaracak olan bir kamera bulunuyor.

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