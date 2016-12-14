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BBC Türkçe

Londra'nın TOMA'ları satılıyor

Londra Belediyesi'nin envanterinde bulunan ancak kullanımı ülke genelinde yasaklanmış olan üç adet TOMA satışa çıkıyor

14 Aralık 2016 19:37

Londra Belediyesi'nin envanterinde bulunan ancak kullanımı ülke genelinde yasaklanmış olan üç adet toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) satışa çıkıyor.

Şu anda İngiltere'nin Dışişleri Bakanı olan Boris Johnson'ın Londra Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde aldığı TOMA'ların kullanımı İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı.

Yasağı getiren de o dönemde İçişleri Bakanlığı yapan, bugün ise Başbakan olan Theresa May'di.

May, TOMA'ların 'kamu güvenliğini tehlikeye atabileceğini' ifade ederek kullanımlarına izin vermemişti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, 2014'te 90 bin sterline alınan üç TOMA'nın bugüne kadarki toplam maliyetinin 325 bin sterlin olduğunu söyledi.

Khan, TOMA'ların satışıyla elde edilecek gelirin, Londra'daki çete suçlarıyla mücadelede kullanılacağını belirtti.

TOMA'lara alıcı bulunması için Savunma Bakanlığı da yardımcı olacak.

2011'de İngiltere'nin başkentinin büyük bölümüne yayılan protestoların ardından Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı bir raporda, molotof kokteyli kullanan gruplara karşı TOMA'ların veya plastik mermilerin kullanılması önerilmişti.

Theresa May ise 2015'te TOMA'ların omurilik zedelenmeleri gibi ciddi yaralanmalara yol açabileceğini ifade etmiş ve "Etkili olup olmadıkları da tartışmalı" demişti.

TOMA'ları satışa çıkaran Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise "Bu işe yaramaz, vadesi dolmuş makinelere vergi mükelleflerinin parasının bu şekilde harcanması akıl alacak gibi değil" dedi.

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