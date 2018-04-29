Londra’nın simgelerinden Big Ben 2021'e kadar susacak

Londra'nın en ünlü simgelerinden Big Ben'deki 157 yıllık saat, önümüzdeki hafta bakıma alınacak. Big Ben daha sonra, saat kulesindeki bakım ve onarım çalışmaları için 2021'e kadar susacak.

Saatin çanı gelecek hafta Pazartesi günü öğleyin son kez çalacak.

Saatinin çanının bakım boyunca, sadece yeni yıl kutlamaları ve 'Anma Günü' gibi önemli olayların yıldönümünde çalacağı açıklandı.

Onarım çalışmaları sırasında elektrikli bir motor yardımıyla saat ibrelerinin çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Big Ben'deki yenileme çalışmaları projesinin ana mimarı Adam Watrobski BBC'ye yaptığı açıklamada, kuleye asansör, tuvalet ve mutfak gibi yeni bölümlerin ekleneceğini söyledi.

Watrobski ayrıca, kulenin bakımının ardından enerji tüketimi açısından daha verimli hale geleceğini ifade etti.

Kuledeki bakım çalışmaları kapsamında, Big Ben'deki büyük saatin parçalı olarak sökülerek, dört kadranının temizlenmesi ve onarılması da yer alıyor.

Öte yandan, programlarında Big Ben'in çan sesini kullanan BBC Radyo 4, bu sesi kayıttan kullanmaya devam edecek.

Big Ben'in, 157 yıldır her saat başı çalan çanı, daha önce 2007'de ve 1983-1985 arasındaki onarım çalışmalarında da susmuştu.