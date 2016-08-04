Londra'nın merkezinde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Londra'nın merkezi Russell Meydanı'nda dün gece bıçaklı bir saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş kişiyi yaraladı.

Ölen kişinin 60'lı yaşlarında bir kadın olduğu ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahaleden kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, dün gece yerel saatle 22.33'te 'bir kişinin çevresindeki kişileri yaraladığı' ihbarı üzerine olay yerine ulaştı. Saldırıyla ilgili 19 yaşında bir şüpheli polisin şok tabancasıyla etkisiz hale getirilmesiyle gözaltına alındı.

Londra Emniyet Teşkilatı Metropolitan, olayda saldırganın 'akıl sağlığının önemli bir etken olduğunu' söyledi. İngiliz Emniyet Teşkilatı Scotland Yard, ikisi kadın yaralanan beş kişinin de tedavi gördüğünü ifade etti. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Russell Meydanı yakınlarında yaşayan görgü tanığı Paul O'Geibheannaigh, öldürülen kadının ceseni kaldırımda gördüğünü ve bölgenin ağır silahlı polisler tarafından çevrildiğini söyledi.

O'Geibheannaigh, 7 Temmuz 2005 yılında Londra'da düzenlenen saldırıları hatırlatıp "7 Temmuz saldırılarından bu yana hiç bu kadar çok polis görmemiştim" dedi.

Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir görgü tanığı da şüphelinin polis tarafından yakalanıp şok tabancasıyla durdurulduğunu ifade etti.

Tanık, şok tabancasıyla etkisiz hale getirilen şüphelinin polis tarafından yaklaşık 30-40 dakika ambülans gelene kadar yere yatırıldığını kaydetti.

Olay yerine yakın bir otelde yalan Zuhair Awartani de, oteline giderken yerde elleri kelepçeli halde bekletilen şüphelinin ve daha sonra polis aracıyla götürüldüğüne tanıklık ettiğini aktardı.

Londra Emniyeti özel operasyonlar yetkilisi Mark Rowley, soruşturmayı cinayet ekiplerinin yürüttüğünü, terörle mücadele biriminden de destek alındığını kaydetti.

Rowley, "İlk belirlemelere göre olayla ilgili saldırganın akıl sağlığı saldırıda önemli bir etken" diye konuştu.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, halka 'sakin ama tetikte olmaları' uyarısında bulundu.

Londra Emniyet Müdürü Bernad Hogan-How ve Londra Belediye Başkanı Khan, dün yaptıkları açıklamada güvenlik önlemleri kapsamında Londra sokaklarında silahlı polis sayısının artırılacağını duyurmuştu.