Londra'nın merkezinde 1 Türk başından vuruldu

Aynı araçtaki bulunan 1 kadın ve 5 yaşındaki çocuk saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Oktay Erbaşlı, gümüş renkli ‘Range Rover' marka ve ‘LV07 AAX' plakalı otomobilini kullanırken, ‘Roundway, N17'den Great Cambridge Road'un kesiştiği noktada trafik ışıklarında yavaşladığı sırada silahlı saldırıya uğradı.Cuma günü saat 16.30'da meydana geldiği açıklanan saldırıda otomobilin kapısını açarak yaralı olarak kaçmaya çalışan Erbaşlı'nın, olaydan birkaç dakika sonra kanlar içinde yığıldığı ve çağrılan ambulansla acil olarak kaldırıldığı hastanede saat 17.04'te öldüğü belirtildi.Polis, görgü tanıklarına dayanarak Erbaşlı'ya ateş edilmeden önce siyah renkli ‘Honda Blackbird' motosikletin aracı geçerek durduğu ve sonrasında da siyah kasket ve giysi giyen sürücüsünün ateş ettiğini açıkladı. Olayda ayrıca ‘Suziki' olduğu sanılan gri-beyaz ikinci motorsikletlinin de saldırıda yer aldığı sanılıyor. Polis saldırı anında Erbaşlı'nın otomobilinin önünde ‘Vauxhall Astra' ve mavi renkli Toyota marka otomobilin hareket halinde olduğunu açıkladı.Erbaşlı ile aynı otomobilde bulunan kadın arkadaşı ve 5 yaşında çocuğun yara almadan kurtulduğunu belirten polis, ölen Oktay Erbaşlı'nın Hackney Mezarlığı'nda toprağa verileceğini belirtti.Soruşturmayı yürüten Polis Müfettişi Andy Redwood, olayla ilgili bilgi verenlerin adının açıklanmayacağını ve gizlilik ilkesine uyulacağını belirterek, Belgravia Polis Karakolu’nun 020 7321 9251’den ya da Crimestoppers’in 0800 555 111’den aranmasını istedi.Müfettiş, gözaltına alınan 1 şüphelinin inin serbest bırakıldığını ve şimdiye kadar gözaltında herhangi bir kimsenin olmadığını da açıkladı.