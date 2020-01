Londra'nın kalbinde terör saldırısı; 4 kişi öldü, 40 yaralı

Birleşik Krallık, İngiliz Parlamentosu yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla sarsıldı. Saldırıda biri polis, diğeri saldırgan 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 40 olarak açıklandı. Yaralılardan 3'ünün Fransız vatandaşı olduğu duyuruldu. Independent'ın haberine gore, güvenlik kaynakları saldırının arkasındaki ismin, Jamaika asıllı İngiliz vatandaşı 41 yaşındaki Abu İzzadeen olduğunu söyledi. Ancak BBC, terör sabıkası bulunan Abu İzzadeen'in hâlâ hapiste olduğu bilgisini geçti. Independent daha sonra bu haberi siteden kaldırdı. Saldırının ardından açıklama yapan Başbakan Theresa May saldırıyı "hasta ve ahlaksız bir terör saldırısı" olarak niteledi.

Yerel saatle 14:20 sularında parlamentoya 5 dakika mesafedeki, kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Westminster Köprüsü’nde gri renkli Hyundai marka 4x4 bir araç yayaları ezerek ilerlemeye başladı. Otomobilin parlamento binası bariyerlerine çarparak durmasının ardından saldırgan Westminster Palace’ın dış kapısından içeri doğru koşarak bir polisi bıçakladı.

Londra emniyetinden yapılan ilk açıklamada, bölgede silahlı saldırı olduğuna dair iddialar içeren raporlar geldiği belirtilse de, saldırının bir otomobilin yayaların üzerine sürülmesiyle başladığı kaydedildi. Saldırganın bıçaklı bir kişi olduğu ve bölgede duyulan silah seslerinin, polis ateşinden kaynaklandığı açıklandı.

Saldırgan vuruldu

Avam Kamarası lideri David Lidington, şüpheli saldırganın parlamento binası önünde polis tarafından vurulduğunu söyledi. CNN Türk saldırganın öldürüldüğünü, BBC ise polisin vurduğu saldırganın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Sky News da, saldırı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

BBC iki farklı saldırı iddialarının aksine, köprüdeki ve parlamentodaki saldırıyı aynı kişinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

Olayın ardından çok sayıda polis parlamento binasına girerek arama yapmaya başladı. Polis sözcüsü olayı "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Bıçaklı saldırganın polis tarafından vurulduğu ve saldırıda 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda 1'i polis 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bazı yaralıların durumunun ise çok ciddi olduğu ifade edildi.

ITV News editörü Chris Ship, Thames Nehri'nden bir kadının canlı çıkarıldığını bildirdi. İlk yardım ekipleri tarafından tedavi edilen kadının olay sırasında köprüde olduğu sanılıyor.

Yaralılardan 3'ünün Fransız vatandaşı olduğu açıklandı.

Saldırıdan sonra İngiltere Başbakanı Theresa May güvenli bir bir bölgeye götürüldü, olay sırasında işsizlik maaşı görüşmeleri yapılan parlamentonun çalışmaları askıya alındı.

Dikkat çeken fotoğraf

Bir polis memurunu bıçakla yaralayarak öldüren saldırgan olduğundan şüphelenilen kişi, polis tarafından vurulmuştu. Sağlık ekipleri şüpheliye müdahalede bulunurken, fotoğrafın sol alt köşesinde saldırıda kullanıldığı tahmin edilen bıçak da görülüyor.

Fotoğrafla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırganın kimliği ile ilgili iddia

Independent'ın haberine göre, güvenlik kaynakları saldırının arkasındaki ismin, Jamaika asıllı İngiliz vatandaşı 41 yaşındaki Abu Izzadeen olduğunu öne sürdü.

Londra'nın Hacney bolgesinde doğan ve 18 yaşında Müslüman olana kadar Trevor Brooks adını taşıyan İzzaadeen, "teröristlere mali yardım ve teror propagandası" suclamalarıyla 4,5 yıl ceza aldı ve hapse girdi. Izzaadeen 3,5 yıl hapiste kaldıktan sonra Mayıs 2009'da serbest bırakıldı. İzzaadeen'in, Terör Yasası kapsamında kapatılan Al Ghuradaa örgütünün sözcülüğünü yaptığı da bildirildi.

Ancak Chanel 4 ve Independent'ın iddiası BBC tarafından yalanlandı. BBC haberine göre, terörden sabıkası bulunan Izzaadeen hâlâ hapiste bulunuyor. Independent daha sonra ilgili haberini yayından kaldırdı.

Theresa May'den açıklama

Saldırının ardından Başbakan May de bir açıklama yaptı. Saldırıyı "hasta ve ahlaksız bir terör saldırısı" olarak niteleyen May, saldırı mekanının tesadüf olmadığını dile getirdi.May, İngiliz parlamentosunun saldırılara rağmen perşembe günü planlandığı gibi toplanacağını belirtti. May, "Hep birlikte adım atacağız, teröre asla teslim olmayacağız ve nefretin ve kötülüğün bizleri ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

May, tehlike anında orada bulunanları başka yönlere sevk eden polis ve güvenlik güçlerini de övdü. May, "Bu olay, saldırı anında parlamentoda bulunanları korumak için gösterdikleri fevkalade cesaretin hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

İskoçya Parlamentosu 'bağımsızlık' görüşmelerini erteledi

İskoçya Parlamentosu'nda bağımsızlık referandumu konulu görüşmeler, İngiltere Parlamentosu'na yapılan saldırının ardından ertelendi.

Londra'nın sembollerinden ünlü dönmedolap, London Eye da saldırının ardından durduruldu.

Saldırganın bıçaklı olduğunu bildirirken Avam Kamarası lideri Lidington, parlamento binası içerisinde bir polis memurunun bıçaklandığını söyledi.

Westminster Sarayı’nın etrafında başka şiddet olaylarıbildirildiğini ifade eden Lidington, "Meslektaşlarım bilgilerin polis ve güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadan konu hakkında daha fazla bilgi vermemin doğru olmadığını takdir edeceklerdir” dedi.

Londra polisi, olay sırasında parlamentoda bulunan Başbakan Theresa May'in güvende olduğunu açıkladı.

Parlamento binası dışında şüpheli bir araç olduğu ihtimalini dikkate alan polsi bölgeyi boşalttı.

Londra Emniyeti'nden açıklama

Londra Emniyeti Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada saldırının terör saldırısı olduğu doğrulanırken saldırı ile ilgili net bilgi vermekten kaçınıldı.

Açıklama şöyle:

Westminster bölgesinden uzakta bulunun. Yaralı konusunda sayı veremiyoruz. Bazı takviye birlikler görev yapılacak. Şüpheli bir şey görürseniz mutlaka haber verin. Polis memuru şu an tedavi ediliyor. Hem kendisinin hem bizim duygularımız yaralananlarla beraber bugün yaşananlara ilişkin bilgisi olanlar, mutlaka bize bilgi versinler. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, şüpheli bir şeyler görürlerse mutlaka bilgi versinler. Yeni bilgiler elimize geldikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim önceliğimiz Londra’yı güvenli tutmak.

Milletvekilinden yaralı polise ilk yardım

Saldırıda bıçakla yaralanan polis memuruna ilk sağlık müdahalesini Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Ellwood yaptı.

Ellwood, yaralı polise kalp masajı yaparak sağlık görevlilerine yardımcı oldu.

Türkiye'den açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra’daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, Londra'daki terör saldırısına ilişkin "Terör küresel bir felakettir. İstanbul ne kadar güvenliyse Londra o kadar güvenlidir. Her terör olayını İslama mal etmek çifte standarttır" dedi. Kılıçdaroğlu da “Terör saldırılarının olmadığı bir dünyayı istiyoruz. İngiltere'de böyle bir olayın olması üzücü. Barışın egemen olduğu bir dünya diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Londra’da Parlamento’nun bulunduğu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de "İngiltere'de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. İngiltere AB Bakanı Alan Duncan'a dayanışma mesajımızı ilettim. Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir" açıklamasını yaptı”

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra'daki terör saldırısı nedeniyle İngiltere Başbakanı May'a gönderdiği taziye mesajında, "Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissettiğini ve paylaştığını vurgulamak istiyorum. Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la her zaman dayanışma içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Brüksel saldırısının yıl dönümü

Saldırının Brüksel'de meydana gelen terör saldırılarının yıl dönümünde yaşanması da dikkat çekti. 22 Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve metroda gerçekleştirilen terör saldırılarında 32 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

16 Haziran 2016'da İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Jo Cox, bıçaklanarak öldürülmüştü. Cox'u seçim bölgesi Birstall'da önce vurarak ardından da defalarca bıçaklayarak öldüren 52 yaşındaki Thomas Mair'in ABD'deki Neo-Nazi gruplarla iletişimde olduğu bildirilmişti.

Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz 2016'da Fransız İhtilali'nin yıldönümünde kalabalığın içine giren bir kamyon 84 kişiyi ezerek öldürmüştü.

19 Temmuz 2016'da Almanya'nın Würburg kentindeki bir banliyö treninde 17 yaşındaki Afgan sığınmacı, trendeki yolculara balta ve bıçakla saldırmıştı. Olayda 4'ü ağır 15 kişi yaralanmış, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

19 Aralık 2016'da Almanya’nın başkenti Berlin’de IŞİD bağlantılı Tunus uyruklu Anis Amir Noel pazarına TIR'la girerek 12 kişinin ölümüne 48 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.

18 Mart 2017'de Paris'in Orly Havalimanı'nda askere saldırarak silahını alan bir kişi, diğer askerler tarafından öldürülmüştü. Ziyed Ben Belgacem adlı saldırganın, aynı gün Paris'in kuzeyinde kontrol noktasında durdurulduktan sonra bir polis memurunu yaralayarak kaçan kişi olduğu anlaşılmıştı.