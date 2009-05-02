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Spor

Londra'dan Madrid'e

02 Mayıs 2009 19:40


Athletico Madrid Ada'da Tottenham forması giyen İngiliz sağ kanat oyuncusu David Bentley'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
Kuzey Londra ekibi sezona flaş transferler yaparak başlamasına rağmen sahada istenilen sonuçları bir türlü alamadı. Tottenham yöneticileri bunun üzerine teknik direktör Juande Ramos'la yolları ayırarak yerine tecrübeli İİngliz teknik direktör Harry Redknapp'ı getiler.

Takımın başına geldiğinden beri Bentley'e hep soğuk bakan Redknapp önümüzdeki sezon bu futbolcuyla çalışmak istemediğini yöneticilerine belirtmişti. Eski Blackburn Roverslı Bentley bunun üzerine 2009-2010 yılında La Liga'da bir takımda forma giymek istediği öğrenildi.


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