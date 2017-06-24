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Dünya

Londra’daki yangının neden çıktığı belli oldu

Yangında 79 kişi hayatını kaybetti

24 Haziran 2017 01:58

Londra'daki Grenfell Kulesi'nde 14 Haziran'da çıkan dev yangının başlama noktasının, bir buzdolabı olduğu anlaşıldı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Hotpoint marka buzdolabının modelinin FF175BP olduğu belirtildi. Yetkililer, söz konusu modelin incelenmesi için talimat verirken; FF175BP tipi buzdolabı sahipleri de Hotspot şirketiyle temasa geçmeye çağrıldı.

Hotpoint, bu modelden 2006 ve 2008 yılları arasında 64 bin adet üretildiğini, daha sonra ise üretimin durdurulduğunu açıkladı. Şu ana kadar FF175BP model buzdolaplarının herhangi bir sorun nedeniyle geri çağrılmadığını belirten şirket "Bu korkunç trajediye dair üzüntümüzü ifade edecek kelime bulamıyoruz" açıklamasında bulundu ve soruşturmada yetkililere tüm kolaylığı sağlayacaklarını duyurdu.

Tüm şirketler inceleniyor

İngiliz polisi, olaya ilişkin taksirle adam öldürme suçlamalarıyla soruşturma yürütmeyi düşünüyor ancak bu konuda henüz kesin bir karara varılmadı.

Başkomiser Fiona McCormack, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm sağlık, güvenlik ve yangın güvenliği suçlarına bakıyoruz. Ve binanın inşası ya da tadilatına müdahil olan tüm şirketleri inceliyoruz" dedi.

Lüks dairelere yerleştirilecekler

Yangından kurtulan ancak evlerini kaybeden ailelerin yardımına ise Londra Belediyesi koştu. Yanan binaya birkaç kilometre uzaklıktaki lüks bir siteden 68 daire satın alan Londra belediyesi, sosyal konut envanterine geçirdiği bu evlere facia mağduru aileleri yerleştirecek.

Belediye, piyasa fiyatları 1 milyon 600 bin sterlinden başlayan lüks daireleri, proje sahibi şirketin yaptığı jest sayesinde toplamda 10 milyon sterlin civarında bir ücret karşılığında aldı.

Mağdurların yeni komşularından tepki

Gelecek aydan itibaren dairelere ücretsiz olarak yerleşecek ailelerin gelişi, bazı site sakinlerini ise memnun etmedi. Bu durumun kendi evlerinin değerini düşüreceğini öne süren site sakinlerinden biri, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar evlerini kaybettiği için çok üzgünüm. Ancak birçok insan bu projeden yüksek fiyata ev satın aldı. Şimdi ise değerleri düşecek" dedi. Dairesini iki yıl önce satın alan bir kadın ise, "Biz burada yaşamak için çok para ödedik ve bunun için çok çalıştık... Şimdi bu insanlar yanımıza gelecekler ve aidat bile ödemeyecekler" diye konuştu.

Bazı site sakinleri ise birçok dairenin zaten boş olduğunu belirterek, belediyenin ve şirketin jestini olumlu karşıladı.

Bencillikle suçlandılar

Yangın mağdurlarının yeni komşularının gösterdiği tepki, sosyal medyada büyük yankı buldu. Bu tavrı eleştiren birçok sosyal medya kullanıcısı, site sakinlerini bencillikle suçladı.

Gazeteci Natalie Bloomer, "Zenginler, Grenfell mağdurlarına büyük sempati duyuyor. Ama maazallah yanlarında yaşamak zorunda kalmasınlar!" diye tweet attı.

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