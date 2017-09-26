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Dünya

Londra’daki Tower Hill İstasyonunda patlama

Gonca Yağcı, Londra, 26 Eylül, (DHA)- Londra’daki Tower Hill İstasyonu, vagondaki bir patlama dolayısıyla boşaltıldı

26 Eylül 2017 18:27

Gonca Yağcı, Londra, 26 Eylül, (DHA)- Londra’daki Tower Hill İstasyonu, vagondaki bir patlama dolayısıyla boşaltıldı.

Görgü tanıkları patlamaya şarj olan bir cep telefonu bataryasının neden olduğunu aktardı. 

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda tren vagonlarındaki bir objenin alev aldığı görülüyor. 

Londra Ulaşım Müdürlüğü Daily Express gazetesine, yangın alarmının ardından istasyonun boşaltıldığını söyledi.

Londra Polisi patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.

Göürntü Dökümü:

İstasyonun çıkışında bekleyen kalabalık 

 

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