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Dünya

Londra'daki terör saldırısına ilişkin gözaltılar sürüyor

Başbakan May: Saldırı özgür dünyaya yapıldı

05 Haziran 2017 20:18

İngiltere'nin başkenti Londra'da önceki gece meydana gelen terör saldırısının ardından polis, operasyonlarını genişleterek sürdürüyor.

Polis, bu sabah kentin doğusundaki Newham ve Barking'de iki adrese baskın yapıldığını ve "bazı gözaltılar" yapıldığını açıkladı. 

Dün Barking'de 4 ayrı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişiden birinin ise serbest bırakıldığı duyuruldu. Dün gözaltına alınan 7 kadın ile 4 erkek ise hala gözaltında.

Gözaltıların büyük çoğunluğunun saldırganlardan birine ait olduğu iddia edilen evde yapıldığı belirtiliyor.

 

Saldırganların kimlikleri gün içinde açıklanacak

 

İngiliz polisi, saldırganların kimliklerinin belirlendiğini ancak soruşturmanın selameti için açıklanmadığını kaydetti. Saldırganların kimliğinin gün içinde açıklanması bekleniyor.

 

Londra Köprüsü yaya trafiğine açıldı

 

Saldırganların kullandıkları minibüsle yayaları ezdikleri Londra Köprüsü ise bu sabah yeniden yaya trafiğine açıldı.

 

Başbakan May: Saldırı özgür dünyaya yapıldı

 

Başbakan Theresa May, üst düzey güvenlik ve istihbarat bürokratlarının da katılımıyla acil durum kabine toplantısının (COBRA) ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

May, ülkedeki terör tehdit seviyesini belirleyen "Ortak Terör Analiz Merkezi"nin (JTAC) bu seviyenin yükseltilmesine şu anda gerek görmediğini bildirdi.

Polisin, faillerin kimliğini tespit ettiğini belirten May, ilgili güvenlik mercilerinin uygun gördüğü anda bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Cumartesi gecesi yaşanan saldırının kurbanları arasında başka milletlerden kişilerin de bulunduğuna dikkati çeken May, "Bu saldırı Londra ve İngiltere'ye yönelik bir saldırıydı ama aynı zamanda özgür dünyaya da yönelik bir saldırıydı." dedi.

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