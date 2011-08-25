-Londra'daki sigortacılar Türkleri sevdi LONDRA (A.A) - 25.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da bu ay başında yaşanan yağmalama ve kundaklama olaylarında iş yerlerini ve mahallelerini koruyan Türk esnafı, sigortacıları da korumuş oldu. Müşterilerinin çoğu Türk olan "SMI Placings Limited" isimli sigorta şirketinin satış müdürü Selçuk Koç "Bu olaylar Türklerin yoğunlukta olduğu bölgelerde çıktı. Aslında en fazla zararı görmesi gereken Türkler, ama en az zararı Türkler gördü" dedi. 1200 müşterisinin yüzde 80'inin Türk olduğunu söyleyen Koç, müşterileri arasında çok büyük zarar gören olmadığını belirtti. "Bu olaylarda en az zararı görenler Türkler oldu" diyen Koç, Türk vatandaşlarının iş yerlerini koruduklarını söyledi. Koç, şöyle konuştu: "Gerekirse ellerinde sopalarla, akrabalarını çağırdılar, olayların tam şiddetli olduğu zamanlarda dükkanlarına, sokaklarına, mahallelerine kimseyi sokmadılar. Ondan dolayı biz müşterilerimiz Türk olduğu için mutluyuz. Yağmacılar genelde kurumsal olarak çalışan şirketlere girdi. Zincirlere girdiler, çünkü kimse canını riske atmadı. Ama Türklere baktığınızda önce malları gelir, sonra canları gelir. Gerekirse canlarını malları uğruna verirler." -"Zararların karşılanması 6 ayı bulabilir"- Londra'da yaşanan yağmalama ve kundaklama olaylarının "sıra dışı" olduğunu belirten Koç, devletin çok ciddi ihmali olduğunu, yağmalama olaylarında polisin müdahale etmeyerek, seyrettiğini savundu. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın sigortası olmayanların bile zararlarının karşılanacağını söylediğinin hatırlatılması üzerine Selçuk Koç, ne yapılacağının tam açıklanmadığını ancak şikayetler toplandıktan sonra İngiliz hükümetinin bütçe ayırarak zarar görenlere yardım edebileceğini kaydetti. Yağmalama ve kundaklama olaylarında zararların tamamen karşılanmasının 6 ayı bulabileceğini belirten Koç, sigorta şirketlerinin büyük zarar gören ve kullanılamaz hale gelen mağazalardaki zararı tazmin etmelerinin yanı sıra iş yerinin günlük karını ve orada çalışanların maaşlarını da iş yeri yeniden açılana kadar ödediğini anlattı. -"Londra sigortanın çıkış yeri"- İngiltere'de sigorta sektörünün Türkiye ile çok farklı olduğuna dikkati çeken Selçuk Koç, özellikle yönetmelikte büyük farklılık olduğunu, İngiltere'de "sorumluluk sigortasının" zorunlu olduğunu, bu sigortayı yaptırmayanların hapis cezasıyla bile karşı karşıya kalabildiğini ifade etti. Geçmişte şehirde yaşanan büyük yangınlar nedeniyle Londra'nın sigortanın çıkış yeri ve sigortaya dair en fazla ürün üretilen yer olduğunu belirten Koç, Türkiye'de ise sigorta sektörünün henüz yeni olduğunu ifade etti. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de sigorta sektörü, her yıl yüzde 10-15 oranında büyüyor ama zarar eden bir sektör. Son iki yılda sigorta şirketleri zarar etti. Çünkü sigorta Türkiye'de karlı olan ürünlere yönelmiyor. Bu şirketlerden değil, Türk halkının sigorta anlayışından kaynaklanıyor. Sigortaya pek sıcak bakılmıyor. En fazla araba sigortası yapılıyor, ama orada da bir kar yok. İş yeri için sadece yangın, binalarda da deprem sigortası yapılıyor. Halbuki Londra'da sigorta her şeyi, hatta yakın bir zamana kadar terör saldırılarını bile kapsıyordu. Son saldırılardan sonra saldırı riski yüksek olduğu için bunu kaldırdılar, ekstra para ödemeniz gerekiyor. Sigorta burada hırsızlığa, yangına, depreme, çökmeye, su baskınına karşı zararı ödüyor." -"Sigorta fiyatları artacak"- Yağmalama ve kundaklama olaylarının Türklerin yaşadığı bölgelerde meydana gelmesinin Türk toplumu için dezavantajlı bir durum oluşturduğunu söyleyen Koç, "Çünkü gelecek yıldan itibaren sigorta fiyatları olayların meydana geldiği yerlerde diğer bölgelere göre daha fazla olacaktır" dedi. Selçuk Koç, olayların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde sigorta firmalarının risk faktörünü artıracağına, bunun da sigorta fiyatlarına yansıyacağına dikkati çekti. İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan yağmalama ve kundaklama olayları, başkentte Türklerin yoğun olarak yaşadığı Tottenham, Hackney, Dalston gibi semtlere de sıçramıştı.