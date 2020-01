Londra'daki metro istasyonunda terör alarmı; polis saldırı izine rastlamadığını açıkladı

Londra'da Oxford Circus metro istasyonunu silah sesleri haberi üzerine tahliye eden polis, terör alarmına geçse de saldırı izine rastlamadığını açıkladı. Metro yeniden çalışmaya başladı.

Londra Metrosu'nun Oxford Circus istasyonunda silahların ateşlendiği duyumları ve BBC'nin insanların çığlıklar atıp koşarak uzaklaştığı haberi üzerine olay yerine silahlı polisler müdahale etti. 'Terör bağlantılı' bir eyleme müdahale eder gibi harekete geçtiğini duyuran Londra Emniyet Müdürlüğü, söz konusu istasyonu ve yanındaki Bond Street istasyonunu kapattı ve Oxford Street çevresindeki insanlara buldukları binalara girmeleri çağrısı yaptı.

BBC muhabiri, istasyonda kaçışan insanların büyük izdiham yarattığını bildirdi. Ancak daha sonra polisten Oxford Circus istasyonunda silah ateşlendiğine dair bir bulgu olmadığı ve herhangi bir zanlının izine rastlanmadığı açıklaması geldi. Hafif yaralı bir kadından söz eden polis, tedbir amaçlı insanların sığındıkları binalardan hemen çıkmamaları çağrısında bulundu. Polis soruşturmasının devam etmesine karşın istasyonların çabucak açılmasıyla panik havası dağıldı. Londra'da Noel alışverişinin başlaması nedeniyle büyük bir kalabalık var.

BREAKING NEWS: People being sent away from the area of the Oxford Circus tube station amid ongoing incident.

