Londra’daki Liverpool caddesi bomba şüphesiyle boşaltıldı

Gonca Yağcı, Londra, 20 Eylül, (DHA)- İngiltere’nin başkenti Londra’daki finans merkezlerinin bulunduğu Liverpool caddesi şüpheli paket bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
Londra’nın iş ve banka merkezlerinin bulunduğu Liverpool Street, sabah saatlerinde polis tarafından kontrol altına alındı.
Şüpheli paketi incelemek üzere bölgeye bomba uzmanları ve eğitilmiş köpekler sevk edildi.
Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde polis kordununa alınan görüntülerde silahlı polislerin araştırma yaptıkları görülüyor.
Geçtiğimiz hafta Londra’nın güneyindeki Parsons Green metro istasyonundaki trenin içindeki patlamada 30 kişi yaralanmıştı.