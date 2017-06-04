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Dünya

Londra'daki bıçaklı terör saldırısıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

Londra'da dün gece düzenlenen terör saldırısının ardından polis bu sabah kentin doğusundaki bir adrese baskın yaptı

04 Haziran 2017 19:04

Londra'da dün gece düzenlenen terör saldırısının ardından polis bu sabah kentin doğusundaki bir adrese baskın yaptı. İngiliz polisi, saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Londra Köprüsü ve Borough Pazarı’ndaki araçlı ve bıçaklı terör saldırısının ardından bu sabah polis, Londra’nın doğusunda bulunan Barking semtindeki bir evi bastı.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ikametgahı olduğu belirtilen evde dört kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin kaçmaya çalışırken polis tarafından vurulduğunu söyledi.

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