Londra'daki belediye seçim anketlerinde Müslüman aday önde

İngiltere'nin başkenti Londra’da 5 Mayıs’ta düzenlenecek belediye başkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. 8 milyon 600 bin nüfusa sahip, dünyanın en önemli metropollerinden Londra’da yapılacak seçime günler kala yayınlanan anket, İşçi Partisi’nin belediye başkan adayı Avukat Sadiq Khan’ın sandıktan galip çıkacağına işaret ediyor.

Basına yansıyan kamuoyu araştırmasına göre, perşembe günü sandık başına gidecek Londra halkının, otobüs şoförü bir babanın oğlu olan Pakistan asıllı Müslüman aday Khan’ı seçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Mevcut Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın başkanlık makamına oturmak için yarışan Khan’ın, en yakın rakibi olan Muhafazakâr Parti’den Zac Goldsmith’e en az 20 puan fark atacağı tahmin ediliyor. Yarışa katılan diğer adaylarınsa, seçimlerde herhangi bir varlık göstermeleri beklenmiyor.

“Trump’a benziyor”

Öte yandan Sadiq Khan en yakın rakibi olan Goldsmith’i, ABD’de düzenlenecek olan başkanlık yarışının ırkçı söylemleriyle tanınan Cumhuriyetçi Parti adaylarından Donald Trump’a benzetiyor. Gerekçe olarak ise Goldsmith’in babasının milyarder bir işadamı olmasını ve yüksek bir zümreden gelmesini gösteriyor.

Khan, Almanya’dan göç eden Yahudi bir aileden gelen Goldsmith’in belediye başkanlığı yarışındaki mücadele şeklinin de Trump’ı andırdığına dikkat çekiyor. Goldsmith, Khan’ı, radikal İslamcılara ve aşırı gruplara uygun ortamı ve korumayı sağlamakla suçlarken, eski bir insan hakları avukatı olan Khan, kendisine yöneltilen eleştirileri reddediyor. Khan, hayatı boyunca aşırılığın her türlüsüyle mücadele ettiğini dile getirerek, bu tarz çirkin görüntülere neden olacak sahneyi asla paylaşmayacağını her fırsatta yineliyor.