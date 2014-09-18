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Dünya

Londra'da yılbaşı kutlamaları artık biletli

Londra'da her yılbaşında yapılan havai fişek gösterileri bu sene ilk kez biletli olarak gerçekleştirilecek. Biletler 10 pound olacak

18 Eylül 2014 13:11

2003 yılında, Londra'yı havadan izlemek için inşa edilen dev bir dönmedolap olan "London Eye"'in yanında yapılan gösterileri 100 bin kişi izlemişti. Geçen yıl ise bu sayı 500 bine çıktı. Belediye yetkililerinden biri geçen yıl düzenlenen gösterinin "ulaşım ve güvenlik altyapısı üzerinde inanılmaz bir yük oluşturduğunu", acil durum hizmetleri yetkilileri ve Londra Ulaşım Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından bu hali ile etkinliğin "sürdürülemez" bulunduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ise gösterinin "güvenli, keyif alınabilir ve uzun süre daha sürdürülebilir" bir etkinlik olmasını istediklerini belirtti. Hava fişek gösterisine giderek artan ilgi sonucunda, alanı kapasitesine akşamın erken saatlerinde ulaşılıyor. Bu durumda yüzbinlerce insan gösteriyi izleyecek iyi bir nokta bulmakta güçlük çekiyor. Alan erken gelenler dahi, saatlerce kalabalık içinde kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Gösteri bittikten sonra da kalabalık nedeni ile ulaşım araçlarına binişlerde sıkıntı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda gösteri alanını belirleyen bariyerler kullanılmıştı. Ancak 26 Eylül öğlen 12'den itibaren satışa çıkacak biletlerle artık alana biletsiz kimse alınmayacak. Uygulamayı eleştirenler ise bu kez gösteri alanı dışında kalan ve etkinliği ücretsiz izlemek isteyen kalabalıklar arasında sorunlar yaşanacağını söylüyor.

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