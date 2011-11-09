Londra'da üniversite harçlarına karşı eylem

T24

Ögrenciler kentin finans merkezine doğru yürüyorEylemci öğrenciler, yürüyüşlerine Londra'da üniversiteler bölgesi olarak bilinen Malet Caddesi'nden başladı, yürüyüş kentin finans merkezi City'ye doğru devam edecek.Finans merkezi yakınlarındaki, St Paul katedralinde bir süredir kapitalizm karşıtları işgal eylemi yapıyor.Katedral etrafında kamp kuran protestocular da öğrencilere destek olmak amacıyla kendi eylemlerini yapacaklarını açıkladı.Yürüyüş nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. 4 bin polis görev yapıyor.Bazı polislere, olası şiddet olaylarına karşı kullanmak üzere plastik mermiler atan silahlar dağıtıldı.Geçen yılki benzer bir eylemde şiddet olayları yaşanmış, protestocular iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel merkezine girmeye çalışmıştı.Harçlar ve Kesintilere Karşı Ulusal Kampanya girişimi öncülüğünde düzenlenen eylemde öğrenciler, hükümetin piyasa odaklı bir yüksek öğrenim sistemi amaçlayan planlarına karşı çıkıyor.Eylemcilerin lideri Michael Chessum, ''Milyonerlerin oluşturduğu kabine bize şimdikinin üç katı üniversite harcı ödeyeceğimizi söylüyor'' dedi.Eylemcilerin, üzerlerinde "Harçları kaldırın", "Ücretsiz Eğitim" gibi sloganlar yazan pankartlar taşıtığı görülüyor.Öğrenciler "polisin gerekirse plastik mermi kullanırız" açıklamasına da öfkeli.Ulusal Öğrenci Sendikası da örgütlenmesinde yer almadığını ama eylemi desteklediğini açıkladı.