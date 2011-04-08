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Dünya

LONDRA'DA TÜRKİYE'YE PROTESTO LONDRA (A.A)

08 Nisan 2011 19:59

-LONDRA'DA TÜRKİYE'YE PROTESTO LONDRA (A.A) - 08.04.2011 - Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önünde bir grup Libyalı protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık 100 kişilik grup Libya lideri Muammer Kaddafi aleyhinde sloganlar atarak, Türkiye'nin Kaddafi'ye karşı daha sert bir tutum takınmasını istedi. İngiliz polisi protesto sırasında yoğun güvenlik önlemleri alırken, bazı protestocuların üzerinde "Libya'ya özgürlük", "Kaddafi defol", "Kaddafi ile müzakerelere hayır" yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.

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