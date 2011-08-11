-LONDRA'DA TÜRK ESNAF GÜVENLİĞİNİ KENDİ SAĞLIYOR LONDRA (A.A) - 10.08.2011 - Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kerem Kıratlı ile Başkonsolos Ahmet Demirok, yağma, kundaklama ve şiddet olaylarından etkilenen Londra'nın kuzeyinde, Türk esnafla bir araya geldi, sorunları dinledi. Kıratlı ve Demirok, çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı Londra'nın Haringey ve Tottenham mahallelerine giderek, burada Türk esnaflarına ait mağazaları ve restoranları dolaştı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Londra'daki olayların ve bu olayların Türk toplumuna da yansımış olmasının son derece üzücü olduğunu söyleyen Kıratlı, Büyükelçiliğin ve Başkonsolosluğun Türk toplumunun yanında olduğunu kaydetti. "Türk toplumunun bu olaylar sırasında şiddetten uzak durması en büyük dileğimizdir" diyen Kıratlı, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Londra ve diğer şehirlerde düzenin sağlanacağı konusundaki sözlerinin Türk toplumu için de güvence kaynağı olması gerektiğini ifade etti. Kıratlı ayrıca, dinledikleri sorunları İngiliz makamlarına aktaracaklarını kaydetti. -"4 GÜN 4 GECEDİR BEKÇİLİK YAPIYORUZ"- Haringey Esnaflar Derneği Başkanı Şefik Mehmet ise, yağmalama olaylarının özellikle kuyumculuk yapan kişilere olumsuz yansıdığını belirterek, "Kuyumcu arkadaşlar dükkanlarını kapatmak zorunda kaldılar. Günlerden beri dükkanlarını açamıyorlar. Maddi kayıpları çok fazla. Kavgaya karışmıyoruz, ama iş savunmaya gelirse, savunmaktan başka şansımız yok. 4 gün 4 gecedir bekçilik yapıyoruz" diye konuştu. Cem Çimen isimli kuyumcu esnaf ise, 4-5 gündür dükkanlarını açamadıklarını ve bunun kendilerine maddi zararının çok olduğunu ifade etti. Olaylar sırasında İngiliz polisinin müdahalesini yetersiz bulduğunu söyleyen Çimen, "Polis bizi yeterince koruyamadı, kendi önlemlerimizi aldık. Dükkanlarımızı kapatsak bile, önünde bekledik. Şu anda bir tedirginlik içinde bekliyoruz, çünkü hükümetin alacağı önlemi merak ediyoruz" dedi. -"SOPAYLA BEKLİYORUZ"- Restoran sahibi Yıldırım Görgün de, "Burada polisten ziyade kendimiz bir güç kalkanı oluşturduk. Esnaf olarak ister istemez sopayla bekliyoruz. Kendi aramızda örgütleniyoruz" diye konuştu. Türk esnaflar en çok, olaylar sırasında İngiliz polisinin yeterli müdahalede bulunmamasından yakınırken, maddi zararlarının karşılanmayacağı ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti. Bu arada, Haringey ve Tottenham bölgelerinde sokaklarda çok sayıda polisin olması ve kundaklanan bazı yerlerin güvenlik kordonu altına alınmış olması dikkati çekti. Yine çok sayıda Türk esnafın mağazasının ve restoranının bulunduğu Wood Green High caddesinde ise birçok mağazanın camının kırık olduğu ve mağazaların önlerinin tahtalarla kapatıldığı görüldü.